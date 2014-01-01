أبو ظريفة: تم التوافق على تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة إعمار غزة

غزة /سما/

كشف طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن وجود توافق على تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أهمية حوار الفصائل المرتقب بالقاهرة الأسبوع المقبل.

وقال أبو ظريفة في تصريح صحفي، إنه "جرى التوافق بين الكل الوطني على ضرورة تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة الإعمار".

وبين أن هذا المجلس سيتشكل من كل المكونات الوطنية الفلسطينية سواء المؤسسات القائمة في غزة أو مؤسسات السلطة والأهلية وذات الشأن؛ "من أجل عدم اتخاذ هذه المسألة ذريعة عن البعض للتعطيل".

وفي سياقٍ متصل، ذكر أبو ظريفة أن الفصائل ناقشت قبل يومين مع الوفد المصري برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قضية تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن لهذا الملف عدة موجبات.

ووفق أبو ظريفة، فقد تمسك الكل الوطني خلال اللقاء، بوقف إجراءات الاحتلال في مدينة القدس وعدوانه المستمر سواء في حي الشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى المبارك.

أما الموجب الثاني الذي تمسك به الكل الوطني، هو عدم وضع أي عراقيل أو اشتراطات على إعادة الإعمار؛ "لأن تجربة 2014 ماثلة أمام الجميع وحاولت خطة روبرت سيري عرقلتها"، بحسب أبو ظريفة الذي بين أن "المصريين أقروا بهذا وأن لا شروط ولا اشتراطات على عملية الإعمار ودخول المواد".

وبحسب أبو ظريفة، فقد أكد الوفد المصري أن مصر ستولي هذا الموضوع أهمية من خلال تولي مسؤولية الإعمار بشكل مباشر من خلال شركات فلسطينية، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لبناء المدينة السكنية بالإضافة إلى مسألة إعادة بناء البيوت المدمرة.

وتطرق أبو ظريفة إلى حوار الفصائل المرتقب بالقاهرة سيبحث كل الترتيبات بما فيها المصالحة الفلسطينية والبرنامج الوطني والاستراتيجية الجديدة وجميع القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي.