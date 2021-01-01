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بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً



غزة /سما/

أطلقت بلدية غزة يوم أمس الثلاثاء، أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين في المدينة منذ نحو 15عام، على المبالغ المتراكمة وفاتورة الخدمات للشهر الحالي، ضمن حملة حنعمرها التي أطلقتها البلدية لإزالة أثار العدوان الإسرائيلي ودعم ومساندة المواطنين في المدينة.

وذكرت البلدية أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي تحت شعار "نص علينا ونص عليك"، وتهدف لمراعاة ظروف المواطنين في المدينة وتشجيعهم على ضرورة تسديد فاتورة الخدمات الشهرية أولًا بأول لمنع تراكم المبالغ عليهم، وللتسهيل على المواطنين في تصفير فواتيرهم والاستفادة من الخصومات التي تمنحها البلدية للملتزمين بشكل دوري.


وبينت البلدية أن الاستفادة من الخصم مرتبط بالتزام المواطن بتسديد فاتورته الشهرية بشكل دوري فيما بعد، ضمن جهود تحفيز المواطنين على الانتظام في تسديد فاتورة الخدمات بشكل دوري، وتلافي تراكم المبالغ عليهم.


ودعت البلدية المواطنين لسرعة الاستفادة من الحملة وللاطلاع على تفاصيل الحملة من خلال زيارة موقع البلدية الإلكتروني، أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى في البلدية عبر الرقم المختصر 115.

#بلدية غزة #تسهيلات مالية #قطاع غزة

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