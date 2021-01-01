أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام

رام الله /سما/

قال نادي الأسير، "إن الأسير محمد عواد (25 عامًا) من بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر قرابة الشهر".

وأوضح النادي افي بيان صحفي، أن الأسير عواد علق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم (29) على التوالي، والأسير الشيخ خضر عدنان لليوم الرابع على التوالي.

وبيّن النادي، أنّ الأسير الغضنفر يواجه أوضاعًا صعبة في زنازين العزل الانفراديّ في سجن "أوهليكدار" والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث تنتشر فيها الحشرات، علمًا أن إدارة السجون كانت قد نقلته إلى "أوهليكدار" بعد (14) يومًا على احتجازه في زنازين سجن "ريمون".