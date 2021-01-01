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أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام



رام الله /سما/

قال نادي الأسير، "إن الأسير محمد عواد (25 عامًا) من بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر قرابة الشهر".

وأوضح النادي افي بيان صحفي، أن الأسير عواد علق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم (29) على التوالي، والأسير الشيخ خضر عدنان لليوم الرابع على التوالي.

وبيّن النادي، أنّ الأسير الغضنفر يواجه أوضاعًا صعبة في زنازين العزل الانفراديّ في سجن "أوهليكدار" والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث تنتشر فيها الحشرات، علمًا أن إدارة السجون كانت قد نقلته إلى "أوهليكدار" بعد (14) يومًا على احتجازه في زنازين سجن "ريمون".

#الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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