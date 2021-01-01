  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مكافحة رفح" تضبط 49 فرش حشيش و3 آلاف حبة "روتانا"

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مكافحة رفح" تضبط 49 فرش حشيش و3 آلاف حبة "روتانا"



غزة /سما/

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة 37 فرش حشيش، وثلاثة آلاف حبة روتانا مخدرة، خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد مروجي المخدرات في المحافظة.

وذكرت دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح أن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام، ضبطت المدعو "س.ج" وبحوزته الكمية المذكورة من المخدرات.

في سياق منفصل، ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى المدعو "س.ع" لدى تفتيش منزله وبحوزته 12 فرش.

وأشارت المكافحة إلى أنها أحالت ملف كلاً من المدعو "ج" والمدعو "ع" والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

#شرطة مكافحة المخدرات #قطاع غزة #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل الاتفاق بين الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..السنوار "الرجل المباشر والواضح"

أول ظهور اعلامي لنائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى

فيديو : الحديدي تكشف عن أسماء الفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة

إسرائيل في حرج.. فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

وزير جيش الاحتلال يوجه رسالة لحزب الله

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة: شهيدان بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة

مسؤول إسرائيلـي كبير: فرص التوصل لصفقة تبادل زادت وننتظر عرضًا من مصر

مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...

وزيرة الصحة : 4 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف

موسى وشحة

استشهاد أسير محرر من بيرزيت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية