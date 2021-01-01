"مكافحة رفح" تضبط 49 فرش حشيش و3 آلاف حبة "روتانا"

غزة /سما/

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة 37 فرش حشيش، وثلاثة آلاف حبة روتانا مخدرة، خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد مروجي المخدرات في المحافظة.

وذكرت دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح أن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام، ضبطت المدعو "س.ج" وبحوزته الكمية المذكورة من المخدرات.

في سياق منفصل، ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى المدعو "س.ع" لدى تفتيش منزله وبحوزته 12 فرش.

وأشارت المكافحة إلى أنها أحالت ملف كلاً من المدعو "ج" والمدعو "ع" والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.