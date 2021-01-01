زيارة يجتمع بمؤسسات دولية لمناقشة ملف إعادة الإعمار

غزة /سما/

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة برفقة منسق الفريق الوطني لإعادة الإعمار سعدي علي، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برئاسة الممثل الخاص للبرنامج في فلسطين ايفون هالي، ووفداً آخراً من مجموعة قطاع الإسكان والمأوى برئاسة إياد أبو حمام، بالإضافة إلى لقائه وفداً من اللجنة الدولة للصليب الأحمر برئاسة مديرة مكتب اللجنة بغزة مريام ميلر.

وناقش الاجتماع خطط الحكومة في ملف إعادة الإعمار وأولويات التدخلات العاجلة، التي يجري العمل عليها من أجل إعادة الأسر إلى بيوتها، وتوفير مأوى دائم وملائم لها.

وأشار الوزير زيارة إلى أن التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الشريكة سيحقق هدف الحكومة في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل ووظائف للخريجين مع الاهتمام بالشرائح المهمشة وأصحاب المهن وقضايا المرأة.

وفيما يخص الهدف السياسي المتمثل في رفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشريف، أكد زيارة على أن القيادة الفلسطينية ستوفر الدعم اللازم للمؤسسات التي تعمل على إغاثة المواطنين وإعادة الإعمار.

وأشاد بجهود جميع المؤسسات الدولية والدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي لديها القدرة على العمل في قطاع غزة، من خلال اهتمامهم الكبير في التدخلات العاجلة والإغاثات الإنسانية، التي تبعث الأمل في نفوس المتضررين.

من جهتها، أكدت جميع المؤسسات على تعاونها مع الحكومة الفلسطينية واستعدادها للقيام بواجباتها نحو أهل غزة والعمل بما يتلاءم مع الخطط الوطنية