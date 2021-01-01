مساعدة عاجلة لشركات الحج والعمرة المتضررة جراء العدوان على غزة

غزة /سما/

قال الوكيل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محمود رمضان النيرب اليوم الأربعاء إنه سيتم صرف مساعدة عاجلة لشركات الحج والعمرة المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بناءً على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة مع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور كل من الوكيل محمود رمضان النيرب، ومحمد سلامة مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بمدينة غزة.

وأطلع النيرب وزير الأشغال العامة والإسكان على الظروف الصعبة التي تمر بها شركات الحج والعمرة نظراً لتوقف موسم الحج والعمرة بسبب وباء "كورونا".

وناشد النيرب وزير الإشغال العامة والإسكان بسرعة إعمار الشركات المتضررة من العدوان الإسرائيلي لأنها هي مصدر الرزق الوحيد لهم.

وبين رئيس الجمعية عوض أبو مذكور بأن شركات الحج والعمرة تعرضت لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، فقد تعرضت بعض الشركات إلى تدمير المقر بشكل كامل وبعضها إلى جزئي.

كما وضح رئيس الجمعية بأن شركات الحج والعمرة بالمحافظات الجنوبية توقفت عن العمل بمجال الحج والعمرة بسبب وباء كورونا، مما ألحق ضرراً كبيراً بشركات الحج والعمرة.

من جانبه، أكد وزير الأشغال والإسكان وقوفه بجانب شركات الحج والعمرة، وتقديم كافة التسهيلات وتذليل المصاعب أمام الشركات، ومساعدتها والوقوف بجانبها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس وأعضاء الجمعية بالشكر الجزيل إلى رئيس فلسطين ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزارة الأوقاف والشئون الدينية على اهتمامهم ودعمهم المتواصل لشركات الحج والعمرة.