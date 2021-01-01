الاعلام الحكومي بغزة: هناك توجه لإعادة فتح الصالات وفق محددات الصحة

غزة /سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن وجود توجه لإعادة فتح صالات الأفراح، لكن القرار بحاجة لإيجاد آلية ضبط والتزام بالمحددات والإجراءات الاحترازية التي تضعها وزارة الصحة.

وقال معروف في تصريح صحفي، "إن قطاع غزة يشهد خلال هذه المرحلة انحسار للموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك بحسب المؤشرات المسجلة للحالات المرضية والخطيرة التي تحتاج لعناية طبية".

وتابع " فيما يتعلق بنسب تسجيل الإصابات وما يتوقع من مخاوف باستقبال موجة ثالثة يأتي بسبب ما مر به قطاع غزة من عدوان صهيوني، وحالات المخالطة الكبيرة في مراكز الايواء وغيرها".

وذكر معروف أن الجهات الحكومية أبقت على الإجراءات المتبعة السابقة وتحديداً على صعيد الأسواق وصالات الأفراح، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع من عملية التقييم لمستجدات الحالة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف، "نحاول قدر المستطاع أن نتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة في ظل ما تواجهه مستشفيات القطاع للتعامل مع جرحى ومصابي العدوان الصهيوني".