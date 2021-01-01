  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام الحكومي بغزة: هناك توجه لإعادة فتح الصالات وفق محددات الصحة

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة: هناك توجه لإعادة فتح الصالات وفق محددات الصحة



غزة /سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن وجود توجه لإعادة فتح صالات الأفراح، لكن القرار بحاجة لإيجاد آلية ضبط والتزام بالمحددات والإجراءات الاحترازية التي تضعها وزارة الصحة.

وقال معروف في تصريح صحفي، "إن قطاع غزة  يشهد خلال هذه المرحلة انحسار للموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك بحسب المؤشرات المسجلة للحالات المرضية والخطيرة التي تحتاج لعناية طبية".

وتابع " فيما يتعلق بنسب تسجيل الإصابات وما يتوقع من مخاوف باستقبال موجة ثالثة يأتي بسبب ما مر به قطاع غزة من عدوان صهيوني، وحالات المخالطة الكبيرة في مراكز الايواء وغيرها".

وذكر معروف أن الجهات الحكومية أبقت على الإجراءات المتبعة السابقة وتحديداً على صعيد الأسواق وصالات الأفراح، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع من عملية التقييم لمستجدات الحالة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف، "نحاول قدر المستطاع أن نتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة في ظل ما تواجهه مستشفيات القطاع للتعامل مع جرحى ومصابي العدوان الصهيوني".

#المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #سلامة معروف #قطاع غزة #فيروس كورونا #صالات الافراح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل الاتفاق بين الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..السنوار "الرجل المباشر والواضح"

أول ظهور اعلامي لنائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى

فيديو : الحديدي تكشف عن أسماء الفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة

إسرائيل في حرج.. فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

وزير جيش الاحتلال يوجه رسالة لحزب الله

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة: شهيدان بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة

مسؤول إسرائيلـي كبير: فرص التوصل لصفقة تبادل زادت وننتظر عرضًا من مصر

مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...

وزيرة الصحة : 4 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف

موسى وشحة

استشهاد أسير محرر من بيرزيت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية