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اشتية يُطلع نائب رئيس الوزراء العماني على المستجدات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يُطلع نائب رئيس الوزراء العماني على المستجدات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية



مسقط /سما/

التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، خلال زيارة رسمية للسلطنة، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد.

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للسلطان والحكومة والشعب العماني، معرباً عن شكره وتقديره لوقفة السلطنة مع الشعب الفلسطيني وقضيته ودعمه المتواصل والثابت.

وأطلع رئيس الوزراء صاحب السمو على آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، خاصة في مدينة القدس والمسجد الاقصى الذي يحاول الاحتلال تقسيمه زمانياً ومكانياً، إضافة إلى المساعي المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الوطنية، والتحرك الدولي لإيجاد مسار سياسي يلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبحث اشتية مع آل سعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، ودعمهما وتطويرهما في العديد من المجالات، خاصة على صعيد تبادل الخبرات ورفع الميزان التجاري.

بدوره، أكد آل سعيد أن “فلسطين في قلب كل عماني، وستبقى سلطنة عمان مستمرة في جهودها لنصرة شعبنا واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة”.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات، ووزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #سلطنة عُمان

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