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الحكم المحلي بغزة: نحو 100 مليون دولار إجمالي أضرار العدوان المتعلقة بالوزارة

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي بغزة: نحو 100 مليون دولار إجمالي أضرار العدوان المتعلقة بالوزارة



غزة /سما/

قال أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأضرار التي خلفها العدوان والمتعلقة بعمل وزارته بلغت ما يقارب الـ100 مليون دولار.

وأشار أبو راس في حديث لإذاعة “الأقصى” المحلية بغزة، إلى أن طواقم البلديات ما زالت تجتهد لحصر الأضرار بشكل دقيق، لافتًا إلى أن عدة جهات مانحة تواصلت مع الوزارة لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة، وخاصةً توفير كميات من السولار لعمل البلديات، ومحاولة توفير الآليات الثقيلة لإزالة آثار العدوان.

وبين أن طواقم الحكم المحلي والبلديات تعمل على إزالة جميع الآثار وإصلاح معظم شبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت خلال العدوان، موضحاً أن الاحتلال تعمد بشكل مباشر استهداف شبكات البنية التحتية خلال قصفه القطاع.

ودعا أبو راس لتشكيل هيئة وطنية مشتركة لوضع آليات وأولويات لإعمار قطاع غزة أفضل مما كان.

#وزارة الحكم المحلي #اضرار العدوان #العدوان الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة

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