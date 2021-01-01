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صحة غزة تدعو لعدم التراخي في ظل تراجع الحالة الوبائية

الأربعاء 02 يونيو 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تدعو لعدم التراخي في ظل تراجع الحالة الوبائية



غزة /سما/

دعا يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي في قطاع غزة، إلى الأخذ بأقصى درجات الحيطة وعدم التراخي حفاظًا على استمرار الحالة الوبائية المتراجعة في الفترة الأخيرة.

وقال العقاد في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة إن هناك تراجعًا واضحًا في المنحنى الوبائي، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تحتاج للدعم بالأكسجين وصلت إلى 15 فقط، وهو أدنى مستوى لعدد الحالات التي دخلت المستشفى.

وأضاف، “هذه ليست دعوة للتراخي لأن كورونا عبارة عن موجات، وما زلنا نجهز أنفسنا للتعامل مع الحالة الوبائية”، مؤكدًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكمل، “معظم الحالات التي دخلت المستشفى كانت بحاجة لدعم، وكان هناك تراجعٌ في الوضع الصحي لبعض الحالات، والموجة الثانية أكثر حدة من الأولى”.

وتابع، “ننصح بالابتعاد عن التجمعات أيًّا كانت، وأتصور أن العودة للدراسة الوجاهية تحتاج لمتابعة واتخاذ قرار على أعلى مستوى، وخلية الأزمة بغزة تتابع الوضع، وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة عنها ليكون قطاع غزة في مأمن من كورونا”.

#يوسف العقاد #مستشفى غزة الأوروبي #قطاع غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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