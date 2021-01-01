القبض على مطلوب بقضية الشروع بالقتل في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني اليوم الأربعاء، على شخص مطلوب بقضية الشروع بالقتل في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة مركز العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني وأثناء متابعتهم للمطلوبين والخارجين عن القانون من خلال الحاجز الأمني المقام على مدخل بلدة العبيدية تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على مطلوب فار من وجه العدالة وهو من سكان محافظة نابلس وصادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الشروع بالقتل.

وأكدت انه تم إحضار المطلوب إلى مديرية الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.