مصرع عامل إثر سقوطه من علو في "هرتسليا"

القدس المحتلة /سما/

لقي الشاب حسن أبو راس (36 عاما) من عيلوط شمال غرب الناصرة مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء عمله في مجمع تجاري بمدينة "هرتسليا"، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء في منطقة اليركون بلاغا نحو الساعة 10:02 عن سقوط عامل عن ارتفاع 6 أمتار في المجمع التجاري بمدينة هرتسليا، ما أسفر عن إصابة العامل (30 عاما) بجروح خطيرة اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته في المكان".

وقال المسعفان يونس حاج يحيى وإلعاد درعي إنه "وصلنا إلى مكان الحادثة ورأينا ثقبا في جدار المبنى والرافعة منقلبة على جانبها، وكان العامل عالقا تحتها. حاولنا تقديم العلاجات الطبية اللازمة، لكنّ جروحه كانت بالغة، وكان علينا إقرار وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).