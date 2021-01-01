خلال 12 ساعة- الكشف عن جريمة الشروع في قتل سيدة في الخليل

الخليل /سما/

تمكنت المباحث العامة اليوم من كشف ملابسات جريمة شروع في قتل طالت إحدى السيدات تبلغ من العمر 45 عاما ببلدة إذنا غربي الخليل وألقت القبض على المشتبه به.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن هذه السيدة أدخلت مساء أمس إلى المستشفى الاهلي مصابة باصابات وصفت بالمتوسطة نتيجة للاعتداء عليها من قبل شخص مجهول، بناء على ذلك باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الحادثة ومعرفة الفاعل.

وأضاف ارزيقات بأنه وبسماع أقوال السيدة أفادت بأنها كانت تقود مركبتها وتنوي الذهاب من بلدة اذنا إلى مدينة دورا وقامت في الطريق بسؤال احد الاشخاص عن المكان الذي ترغب بالوصول إليه، حيث أكد لها بأنه متوجه لذات المكان وطلب منها الصعود لمركبتها من أجل ارشادها، وفي منتصف الطريق اخرج سكينا كان بحوزته وبدء بالاعتداء عليها، ولاحظ عدد من المواطنين ذلك وبدأو بملاحقة المركبة الامر الذي تسبب بوقوع حادث سير وفرار المشتبه به.

وأكد ارزيقات بأنه وخلال مدة 12 ساعة تمكنت المباحث العامة في شرطة الخليل من القبض على المشتبه به والذي أفاد بأنه قام بذلك لوجود خلافات عائلية بينه وبين والده وقد قرر الانتقام من أي شخص يقابله في الشارع.

هذا وقد تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.