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مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...

الأربعاء 02 يونيو 2021 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...



القدس المحتلة / سما /

قال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان مفوض الاونروا فيليب لازاريني استدعى مدير العمليات بغزة ونائبه ديفيد ديبولد الى القدس للتشاور .

 وقال ابو حسنه ان "مفوض الاونروا اصدر اوامره  بمراجعة الاستجابة الطارئة في غزة وتستخلص الدروس المستفادة ، لتمكين الوكالة من مواصلة تحسين استجابتها للأزمات" موضحا انه انصل بـ"ماثياس شمالي وديفيد دي بولد إلى مقر القدس اليوم للتشاور واستخلاص المعلومات حول الأحداث الاخيرة حيث سيذهب متتيسا في اجاززة مستحقة وسيعمل ديفيد عن بُعد من القدس في الفترة المقبلة. كما ستوفر نائبة المفوض ليني ستينسيث القيادة الشاملة لإدارة مكتب غزة الإقليمي ، كإجراء مؤقت"

وتابع "سيعمل عدد من الزملاء على تعزيز مكتب الاونروا في غزة " موضحا ان مفوض الاونروا سيستمر في المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول مساهمة الأونروا في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".

واكد المفوض "أن أولوياتنا في الفترة المقبلة ستكون التركيز على المشردين وتزويدهم بالمساعدة النقدية الانتقالية وتقييم الأضرار وفتح مدارسنا وتقديم دعم الصحة العقلية بما في ذلك الأنشطة الصيفية للأطفال".

من جهتها أعلنت لجنة المتابعة للقوى وكافة القطاعات الشعبية والرسمية أنهما شخصين غير مرغوب بهما في قطاع غزة وكانا سببًا رئيسيًا في معاناة مئات آلاف اللاجئين والموظفين في القطاع.

وأكدت لجنة المتابعة على رفض عودتهم، مطالبة المفوض العام للأونروا فليب لازاريني بضرورة تعيين مدير ونائب له يكونا على قدر المسؤولية بخدمة مليون و400 الف لاجئ فلسطيني في القطاع ويتفهما الحاجات الضرورية للاجئين والموظفين في قطاع غزة الى جانب ذلك إننا نتمسك بالأونروا واستمرار خدماتها لجموع اللاجئين أينما وجدوا الى ان يتم تطبيق القرار الاممي 194 بالعودة الى الديار.

واعلنت لجنة المتابعة، للقوى الوطنية والاسلامية عن الغاء الفعالية التي كان من المقرر ان تكون صباح غد امام البوابه الغربية للوكالة للمطالبة برحيل مدير عمليات الوكالة ونائبه عن قطاع غزة بلا عودة.


 

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