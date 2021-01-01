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مغادرة مدير عمليات الاونروا بغزة و نائبه قطاع غزة

الأربعاء 02 يونيو 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة مدير عمليات الاونروا بغزة و نائبه قطاع غزة



غزة / سما /

غادر صباح اليوم الأربعاء، ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا وديفيد ديبول قطاع غزة دون اعطاء اية تفاصيل اضافية.

وغادر شمالي بعد ايام من تظاهرات عارمة تطالب برحيله على خلفية تصريحات يبرر فيها لجيش الاحتلال قتل المدنيين .

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى وكافة القطاعات الشعبية والرسمية أنهما شخصين غير مرغوب بهما في قطاع غزة وكانا سببًا رئيسيًا في معاناة مئات آلاف اللاجئين والموظفين في القطاع.

وأكدت لجنة المتابعة على رفض عودتهم، مطالبة المفوض العام للأونروا فليب لازاريني بضرورة تعيين مدير ونائب له يكونا على قدر المسؤولية بخدمة مليون و400 الف لاجئ فلسطيني في القطاع ويتفهما الحاجات الضرورية للاجئين والموظفين في قطاع غزة الى جانب ذلك إننا نتمسك بالأونروا واستمرار خدماتها لجموع اللاجئين أينما وجدوا الى ان يتم تطبيق القرار الاممي 194 بالعودة الى الديار.

واعلنت لجنة المتابعة، للقوى الوطنية والاسلامية عن الغاء الفعالية التي كان من المقرر ان تكون صباح غد امام البوابه الغربية للوكالة للمطالبة برحيل مدير عمليات الوكالة ونائبه عن قطاع غزة بلا عودة.

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