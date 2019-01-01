أسيران في سجون الاحتلال يواصلان إضرابهما عن الطعام

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن الأسير محمد عواد (25 عامًا) من بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر قرابة الشهر.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ان الأسير عواد علق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم (29) على التوالي، والأسير الشيخ خضر عدنان لليوم الرابع على التوالي.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير الغضنفر يواجه أوضاعًا صعبة في زنازين العزل الانفراديّ في سجن "أوهليكدار" والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث تنتشر فيها الحشرات، علمًا أن إدارة السجون كانت قد نقلته إلى "أوهليكدار" بعد (14) يومًا على احتجازه في زنازين سجن "ريمون".

وتابع، إن السجانين يتعمدون تفتيش زنزانته بشكلٍ متكرر، رغم افتقارها لأي من المقتنيات، حيث يُشكل التفتيش المتكرر إحدى الأدوات التّنكيلية للضغط على الأسير المضرب، لافتًا إلى أنه امتنع عدة مرات عن شرب الماء احتجاجًا على ظروف احتجازه.

وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ4 سنوات، منها 16 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وفي السياق يواصل الأسير الشيخ عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث يقبع في زنازين سجن "مجدو"، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم أمس حتى السابع من حزيران الجاري.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال، صعّدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ الفلسطينيين إضافة إلى عمليات التنكيل والعنف، منذ شهر نيسان/ أبريل المنصرم مع تصاعد المواجهة، وأصدرت 200 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع شهر أيار المنصرم.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بأخذ موقف جدي يساهم بالضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الحاصل، من عمليات اعتقال ممنهجة وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداريّ.