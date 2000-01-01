الاحتلال يقرر الافراج عن شاب مقدسي بشروط الابعاد 90 يوما عن الأقصى

القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت الافراج عن الشاب محمود أشرف عبيد من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بشروط.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة الاحتلال اشترطت فرض الحبس المنزلي لمدة 10 أيام على الشاب عبيد، والإبعاد عن باحات المسجد الأقصى لمدة 90 يوما، ودفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شيقل.

يذكر أن الشاب عبيد كان قد اعتقل الشهر المنصرم، بعد مداهمة جيش الاحتلال لمنزله في بلدة العيسوية وتحطيم محتوياته وهدم جدران والاستيلاء على هواتف العائلة.