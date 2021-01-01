إطلاق مشروع مختبر الانسجة الزراعية في قلقيلية

قلقيلية / سما /

أعلن اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع مختبر الأنسجة الزراعية في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وبين وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في كلمته، أهمية المشروع في المساهمة بدعم المنتج الوطني المحلي، وتحقيق الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال.

واضاف، ان الفكرة تشكل تحولا نوعيا في آلية العمل داخل الهيئات المحلية، وذلك بانتقالها من الدور التقليدي الى الدور الريادي في عملية التنمية، الذي من شأنه أن يستثمر الموارد المتاحة على اتم وجه، ويفعل دور الشراكات مع مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بمختلف المحافظات.

بدوره، أكد وزير الزراعة رياض العطاري، أهمية المشروع، الذي من شأنه دفع عملية التنمية الزراعية الى الأمام، مشيرا الى أنه منسجم مع استراتيجة القطاع الزراعي، التي تم اعدادها بالشراكة مع كافة الجهات العاملة فيه.

من جانبه، دعا محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إلى توسيع نطاق العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاع الخاص، والعمل على تبني مشاريع ريادية اقتصادية محلية جديدة، تساهم في تطوير المدينة بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام.

واستعرض رئيس بلدية سلفيت هاشم المصري، تفاصيل المشروع وأهميته والجدوى الاقتصادية منه، وشكر كل من ساهم في اخراجه وترجمته على ارض الواقع.