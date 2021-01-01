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وزيرة الصحة : 4 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف

الأربعاء 02 يونيو 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 4 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، الخليل 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، طولكرم 6، نابلس 14، أريحا والأغوار 3، طوباس 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 257.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 14، طولكرم 15، نابلس 25، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 11، سلفيت 3، قلقيلية 6، قطاع غزة 208.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  55 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 344,260 بينهم 228,083 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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