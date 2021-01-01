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"الأونروا" تحث إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح

الأربعاء 02 يونيو 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تحث إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.

وأضاف لازاريني : "سأستمر في طرح قضية عائلات الشيخ جراح في كل المحافل".

وأكد أن "إرغام الناس على ترك منازلهم يتعارض مع القانون الدولي".

وأشار إلى أن "عائلات الشيخ جراح تحت ضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية".

كما دعا إسرائيل للتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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