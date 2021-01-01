ليفربول يناطح مانشستر سيتي على ضم حسام عوار

وكالات / سما /

يستعد ليفربول للتحرك رسميا من أجل ضم الفرنسي حسام عوار نجم وسط أولمبيك ليون في الصيف، وسط اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب الذي أظهر إمكانيات عالية رفقة فريقه الحالي.

ولطالما ارتبط حسام عوار بالرحيل عن صفوف ليون في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة ناديه رفضت التفريط فيه، ولكن من المتوقع أن ينضم إلى واحد من أكبر الأندية الأوروبية في هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن حسام عوار يحظى باهتمام كبير من طرف ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يتطلع كلاً من يورجن كلوب وبيب جوارديولا لتعزيز خط وسطهما في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت، أن يورجن كلوب يسعى لتعويض رحيل جورجينيو فينالدوم، أما مانشستر سيتي فقد أبدى اهتمامه بحسام عوار منذ الصيف الماضي، ولكن تعنت ليون حال دون إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن ليفربول هو الأقرب لحسم الصفقة، حيث يعتقد اللاعب الفرنسي أن أسلوب لعبه يتواءم مع أسلوب لعب أحمرالميرسيسايد، وبالتالي لن يحتاج للكثير من الوقت للتأقلم مع الأجواء بالدوري الإنجليزي.

وشارك حسام عوار هذا الموسم مع ليون في 33 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، مع العلم أنه ينشط في مركز لاعب الوسط كمحور هجومي.