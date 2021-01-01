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راموس يتمرد على ريال مدريد أمام جميع اللاعبين

الأربعاء 02 يونيو 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يتمرد على ريال مدريد أمام جميع اللاعبين



وكالات / سما /

بدأ العد التنازلي لرحيل القائد سيرجيو راموس عن ريال مدريد، خاصةً وأن الموسم انتهى ولم يتوصل الطرفان لاتفاقٍ على التجديد حتى الآن، وسط ترقب من الأندية الراغبة في ضمه.

ويُفضل راموس تجديد عقده مع الفريق الملكي، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، حيث يصر الأخير على خفض راتب المدافع الإسباني وتمديد عقده لموسم واحد فقط، فيما يرغب القائد في الحصول على راتب أعلى لمدة موسمين.

وبحسب برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، فإن سيرجيو راموس رفض خفض راتبه بنسبة 10% أمام جميع اللاعبين في غرفة الملابس، الأمر الذي أثار استياء إدارة المرينجي، لأنهم كانوا ينتظرون تضحية كبيرة من القائد.

وفي نفس البرنامج، قال الصحفي الشهير جوسيب بيدريرول: “وداع راموس سيكون أكثر صخباً من وداع زيدان، أعتقد أن القائد لن يودع فلورنتينو بهدوء بل سُيظهر الكثير من الأشياء [يقصد للإعلام]”.

في المقابل، أشارت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، إلى أن راموس أخبر اللاعبين بألا يوافقوا على خفض رواتبهم لأن النادي يفعل ذلك فقط لشراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأوضح نفس المصدر، أن ريال مدريد يُخطط للموسم القادم وهو يدرك أن سيرجيو راموس لن يستمر، ورغم أن المدافع الإسباني يرغب في البقاء، إلا أن شروطه من أجل التجديد من الصعب تحقيقها.

#سيرجيو راموس #راموس #ريال مدريد

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