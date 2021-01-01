  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 02 يونيو 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1110 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 208 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 109763 إصابة بينها 3590 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 105150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1023.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 65.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 120400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 39937 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

أول ظهور اعلامي لنائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

نتنياهو: سنشن هجوم عسكري ضد إيران حتى لو على حساب علاقتنا مع واشنطن

صحيفة اسرائيلية: سيناريوهات قد يُقدم عليها نتنياهو لمنع نهاية حكمه

جنرالات إسرائيليون يعترفون: سلاح الجو فشل في المعركة بغزة

إسرائيل في حرج.. فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف تفاصيل الاتفاق بين الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

سنوار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..السنوار "الرجل المباشر والواضح"

اسرى--

المشكلة ليست في الكمية..مسؤول إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية