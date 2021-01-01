الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1110 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 208 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 109763 إصابة بينها 3590 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 105150 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1023.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 65.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 120400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 39937 شخصًا.