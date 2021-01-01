الكشف عن حقيقة انتقال سيرجيو بوسكيتس إلى بايرن ميونخ

وكالات / سما /

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” عن حقيقة انضمام سيرجيو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم سيرجيو بوسكيتس بالانتقال للعب في صفوف بايرن ميونخ ابتداءً من الموسم المقبل، بعد أن ذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية رغبة النادي البافاري في الظفر بخدمات اللاعب الإسباني.

وسينتهي عقد الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس صاحب 32 عاماً مع فريقه الحالي برشلونة صيف 2023.

ولكن خرج فابريزيو رومانيو للتأكيد على عدم اهتمام إدارة نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، مؤكداً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن اللاعب ليس ضمن أهداف البايرن الصيفية.

وأوضح فابريزيو رومانو إلى أن النجم الإسباني باقٍ مع برشلونة حتى موعد انتهاء عقده، ولا صحة للأخبار التي أشارت إلى رحيله هذا الصيف.

ومن جانب آخر، أكد فابريزيو رومانو على حسم إدارة نادي برشلونة صفقة الهولندي جورجينيو فينالدوم بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2024.