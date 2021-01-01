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باريس يوضح حقيقة طلب بوتشيتينو الرحيل عن النادي

الأربعاء 02 يونيو 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يوضح حقيقة طلب بوتشيتينو الرحيل عن النادي



وكالات / سما /

أوضح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة طلب المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق، الرحيل عن النادي هذا الصيف.

تقارير صحفية بريطانية أفادت اليوم بأن بوتشيتينو يرغب في الرحيل عن باريس وأخبر النادي بأنه يريد فسخ تعاقده من أجل الانتقال لتدريب فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وإكمال مشروعه الذي بدأه هنا.

ونفى باريس صحة هذه التقارير ومن المنتظر أن يقود المدرب تدريبات الفريق للموسم الجديد في الخامس من يوليو المقبل، ويعمل حالياً على دراسة الصفقات التي يحتاجها الفريق الباريسي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن بوتش سيستمر في تدريب باريس ويكمل عقده مع النادي الذي يتبقى فيه موسمين، وكل الأمور تشير إلى استمراره مع كتيبة بارك دي برانس.

بدوره أفادت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية بأن بوتشيتينو لم يطلب الرحيل عن باريس ومازال ملتزماً بعقده ولا يفكر أحد في رحيله عن النادي.

وتولى بوتشيتينو تدريب الفريق الباريسي في يناير الماضي ولم ينجح في قيادة فريقه للفوز بلقب دوري ابطال أوروبا أو الدوري الفرنسي هذا الموسم.

#باريس سان جيرمان #بوتشيتينو

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