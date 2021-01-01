بدء صرف 700 شيقل لـ13640 متضررًا من كورونا في الضفة وغزة

غزة / سما /

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء، عن البدء بصرف الدفعة الثالثة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ13,640 مستفيدًا من العمال والأسر المتضررة.

وأوضحت الوزارتان، أن من بين المستفيدين 69% من العمال الّذين يعملون في السوق المحلي، و31% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة "كورونا".

وأشارتا إلى أنه بصرف هذه الدفعة، يصبح مجموع من تم الصرف لهم خلال الدفعات الثلاث حوالي 41 ألف مستفيد من أصل حوالي 65 ألف يستهدفهم المشروع.

وذكر البيان أن من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والإنشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، والمحاجر، والحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة للعمال.

وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، إذ بلغت نسبة المتزوجين 82% من المستفيدين.

وأوضحتا أن هذه الدفعة تغطي المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيرة إلى أنه "تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة "كورونا" التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية".

وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع، الذي ضم إلى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني.

ولفت البيان إلى أن "كافة الحالات أخُضعت للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948".

وشكرت الوزارتان البنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك المؤسسات والجهات كافة التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى بنك القدس لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانية.