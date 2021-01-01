فيديو : الحديدي تكشف عن أسماء الفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة

القاهرة / وكالات /

كشفت الاعلامية المصرية لميس الحديدي ، الليلة ، عن أسماء الفصائل الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل، برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).

وحسب ما ذكرت الحديدي ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يبث على قناة " on tv" سيشارك في اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل 18 فصيل فلسطيني هم : حركة فتح، حركة حماس، الجهاد الاسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، فدا ، جبهة النضال الشعبي، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، قوات الصاعقة، حركة المجاهدين، حركة الاحرار، حركة المقاومة، لجان المقاومة، المبادرة الوطنية".

وكان قد أفاد التلفزيون الرسمي المصري بأن القاهرة وجهت دعوات للفصائل الفلسيطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة، موضحا بأن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إنه تمت دعوة "الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس".