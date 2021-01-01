إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن واطلاق النار على المنفذ "بجفعات زئيف"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال أنها أطلقت النار على شاب بتهمة تنفيذه عملية في مستوطنة جفعات زئيف بالقدس.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقد اصيب الشاب بنيران الشرطة في قدميه. وتشتبه الشرطة بان المنفذ مختل عقليا .

واسفرت عملية الطعن عن إصابة شرطيين بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة .

ووفقا لتحقيقات الشرطة الاولية فقد بدأت القصة عندما بدأ رجل يبدو عليه علامات اضطراب في عقله بثقب سيارات في شارع علمون في جفعات زئيف. وبدأ رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به وتم تحديد شقة كان يتحصن فيها .

واقتربت عناصر الشرطة من الشقة وعندما فتح المشتبه به باب منزله بدأ على الفور بمهاجمة الشرطيين بأداة حادة. ونتيجة لذلك ، أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة وأصيب ضابط شرطة آخر بجروح طفيفة.

وردًا على تصرفات المشتبه به، أطلق أحد عناصر الشرطة النار على المشتبه به واصابه في قدميه وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى شعاري تسيديك.