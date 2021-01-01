رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى دولة الكويت ولقاء أميرها، الذي أكد أن قضية فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى لبلاده.

وسياسيا، تناولت الصحف استدعاء وزارة الخارجية سفراء أربع دول أوروبية وتسلمهم رسائل احتجاج على مواقف بلادهم من قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيـــس يصـــدر قـــرارا بتعيين ثلاثـــة قضاة فـــي المحكمة الدســـتورية وتمديد حالة الطـــوارئ 30 يوما بدءا من اليوم

- اشتية يلتقي أمير الكويت ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

- بناء على تعليمات الرئيس.. «الخارجية» تستدعي سفراء أربع دول أوروبية وتسلمهم رسائل احتجاج

- الرئيس يطمئن على صحة اللواء المتقاعد إبراهيم عبد العزيز حجازي

- "التربية": موعد بدء العام الدراسي الجديد سيحدد الأسبوع المقبل

- السوداني: حملة التحريض ضد القيادة تأتي في سياق لعبة خلط الأوراق بهدف ضرب المنظمة

- اللوح: اجتماع قريب لوزراء الخارجية العرب في قطر

- الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة ويغلق شارعا رئيسيا قرب الشيخ جراح

- العالول: مركزية «فتح» في حالة انعقاد دائم ومصر سترسل دعوات لإجراء حوار وطني

- نقابات أميركية تطلق حملة لمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية

- وزراء نتنياهو يحتفلون بـ350 وحدة استيطانية جديدة في "بيت إيل"

- خصوم نتنياهو في سباق مع الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي

- بورغسدورف: إعادة إعمار غزة تتطلب رفع الحصار

- نقابة الصحفيين تستنكر إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيبها من عمله

*"الأيام":

- القاهرة تستضيف حوار الفصائل الأسبوع القادم لبحث تحقيق إنهاء الإنقسام والخطوات القادمة

- الاحتلال يهدم خيمة سكنية وحظيرتين في السموع ويجرف أراضي في يطا ويتما خدمة للتوسع الإستيطاني

- أمير الكويت لـ اشتية: قضية فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى لبلدنا

- وزراء إسرائيليون يحتفلون بإقرار بناء 350 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل"

- الجيش الإسرائيلي يتكتم على تهم موجهة لضابط استخبارات مات في ظروف غامضة

- دعوة غانتس إلى واشنطن وسط تخوف من قيام نتنياهو بشن هجوم ضد إيران

- إسرائيل تطلب من أميركا "مساعدات عسكرية طارئة" بقيمة مليار دولار

- وزير إسرائيلي يدافع عن دعوة مسلحين يهود للقدوم إلى اللد

- "التربية": موعد بدء العام الدراسي الجديد سيحدد الأسبوع المقبل

- اسرائيل تعتزم فتح مكتب اقتصادي في أبوظبي

*"القدس":

- وزراء اسرائيليون يشاركون بوضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في "بيت إيل"

- اشتية يلتقي أمير الكويت ومسؤولين آخرين ويطلعهم على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

- العالول والرجوب يجتمعان بالمبعوث الأوروبي الجديد

- 6 وفيات و 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

- تونس تتجه نحو إلغاء التأشيرة على الفلسطينيين ودعوات لتجريم التطبيع الثقافي مع اسرائيل

- غانتس في زيارة طارئة لواشنطن لبحث الملف الإيراني وتثبيت التهدئة مع حماس

- نقابات أميركية تطلق حملة لمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية

- بمشاركة دنماركية.. الولايات المتحدة تجسست على حلفائها الأوروبيين

- "واشنطن بوست": انقسام بين مؤيدي الخط الاكثر صرامة تجاه اسرائيل حول التكتيكات في مواجهة انتهاكاتها

- "الهيئة المستقلة" تخاطب وكالة الانباء الفرنسية على خلفية قرار فصل أبو بكر