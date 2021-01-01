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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتيان

الأربعاء 02 يونيو 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة مواطنين من مدينة الخليل ومخيم العروب، بينهم فتيان.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب سند محمد ابراهيم مقبل (13 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، بعد ان داهمت منزل ذويه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بهاء الدين محمد النهنوش (22 عاما)، وعمر (15 عاما)، ومحمد عادل السلايمة من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

#الاحتلال #الخليل

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