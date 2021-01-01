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إصابة مواطن بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

الأربعاء 02 يونيو 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب فجر اليوم الأربعاء، مواطن بعيار ناري مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفاد مدير إسعاف يعبد محمد أبو بكر ، بأن شابا أصيب بعيار معدني بيده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح أحد المنازل في حي البعاجوي، واطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، باتجاه الشبان.

وكانت المسنة نعمة مصطفى أبوبكر (73 عاما)، قد أصيبت، الليلة الماضية، بالرصاص الحي في ساقها، أثناء تواجدها أمام منزلها، خلال اقتحام جنود الاحتلال منطقة الحاووز في يعبد.

#يعبد #الاحتلال

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