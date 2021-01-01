الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 19 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن وحدة "إسرائيلية" خاصة اقتحمت مدينة البيرة واختطفت الشيخ المحرر جمال الطويل القيادي في حركة حماس؛ وذلك بعد عدة محاولات لاعتقاله تخللها اعتقال نجليه، علما أنه والد الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تقبع في الاعتقال الإداري.

وفي السياق ذاته، اعتقل الاحتلال الشاب رامي حمدان من بلدة بيت سيرا غرب رام الله؛ والشاب صالح سياغة من بلدة سلواد شرقا، كما داهموا منزل الشهيد أنس حماد في البلدة وعاثوا فيه فسادا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان والفتية عبيدة محمد ثوابتة وأحمد علي طقاطقة وعبد الرحمن طقاطقة ويوسف جلال طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ليرتفع عدد معتقلي البلدة إلى تسعة خلال يومين، كما تم اعتقال الشابين علي رائد عبيات وأحمد محمد عبيات من بيت لحم.

وفي مدينة الخليل اعتقل الجنود الشقيقين بهاء الدين وعمر النهنوش من منطقة الكسارة جنوبا والشاب محمد عادل السلايمة من المدينة.

وفي بلدة كفل حارس قرب سلفيت، اعتقل الاحتلال، الشبان رويد القاق ويزن مروان بوزية وعميد شقور، كما تم اعتقال الشاب ربيع نافية من ضاحية شويكة في طولكرم وورد عنتري من قرية صرة غرب نابلس.

وفي القدس المحتلة تم اعتقال الشابين باسل الحسيني وجهاد بدر.





