مسن يقتل زوجته ويقدم على الانتحار

القدس المحتلة / سما /

عثر عند منتصف الليل على جثتي رجل وامرأة داخل شقة سكنية في بلدة كفار يونا قرب قلنسوة، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت الشرطة بلاغا عن سماع أصوات إطلاق نار داخل شقة سكنية، وعلى الفور وصل أفراد دورية إلى المكان، وعند الدخول للشقة السكنية عثر على جثتي رجل وامرأة وعليها علامات إطلاق رصاص، إذ تم استدعاء طواقم طبية التي أقرت وفاتهما على الفور.

وبحسب التحقيقات الأولية، يدور الحديث عن جثة مسن يبلغ من العمر 79 عاما، وجثة زوجته البالغة من العمر 69 عاما.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن الحديث يدور عن شبهات حول عملية قتل وانتحار. وقالت الشرطة في بيان لها إنه "تم العثور داخل شقة سكنية على جثتي امرأة ومسن، وعليها علامات إطلاق نار، وعثر على مسدس داخل الشقة السكنية".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المرأة أرادت ترك زوجها واستئجار شقة، حيث تشتبه الشرطة أن هذا هو سبب القتل والانتحار.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تحقيقات الشرطة إلى أن الرجل خطط للجريمة مسبقا، حيث ترك رسالة لابنه وطالبه بفتحها فقط بعد وفاته، علما أنه لم ترد للشرطة شكاوى بخصوص أحداث عنف وخلافات تتعلق بالزوجين.