  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل يُشاهده الجمهور في عمّان قريبًا؟.. إسماعيل هنية بجولة “علاقات عامة

الأربعاء 02 يونيو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يُشاهده الجمهور في عمّان قريبًا؟.. إسماعيل هنية بجولة “علاقات عامة



كشف البرلماني الأردني صالح العرموطي عن تلقّيه مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس إسماعيل هنية.
كما كشفت الإعلامية والنائب السابق رولا الحروب عن مكالمة مماثلة وجّه فيها هنية التحية لوقفة الشعب الأردني.
وأورد العرموطي منشوراً عبر صفحته الرسمية الموسومة بالإشارة الزرقاء قال فيه: “تلقّيت قبل قليل مكالمة هاتفية عزيزة وغالية من رجل مجاهد شجاع وصاحب مروءة وعزيمة لا تلين يقود معركة النصر و التحرير ضد العدو الصهيوني”.
وبيّن العرموطي أن هنية  أثنى على موقف الشعب الأردني تجاه موقفهم ودعمهم ووقوفهم مع المقاومة الفلسطينية كما قدم الشكر لمجلس النواب الأردني على موقفه الداعم للمقاومة.
 وتوجّه العرموطي بالدعاء للشعبي الفلسطيني وهنية قائلاً: إنه المجاهد الصادق الأمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ الفاضل إسماعيل هنيه أبو العبد ربي يحفظك أيها الرجل المجاهد الشجاع الحر المقدام دمت سالما أبيا وفيا ترعاك عناية الرحمن ويحفظ ربي المسجد الأقصى المبارك و الشعب الفلسطيني البطل حامل لواء النصر و المجد و العزة.
واختتم العرموطي منشوره مردفاً: “أشكرك أيها الفارس المؤمن المجاهد رمز التضحية والنضال على اتصالك و حديثك الذي مسّ شغاف القلب وهو يحمل هم الأمة وعزها وسؤددها وحديثك عن مجريات الأحداث والمجاهدين والمرابطين في بيت المقدس وغزة”.
وأعلنت النائب السابق الحروب من جهتها تلقيها اتصالا مماثلا من هنية فيما كان القيادي خالد مشعل قد تحدّث علنا مع النائب خليل عطية وخلال مهرجان أقامه الكابتن الطيار يوسف الدعجة.
 ويبدو أن حركة حماس نشطة ومهتمة بالانفتاح على الأردن.
وعقدت جولة من “المباحثات الأمنية” خلف الكواليس مؤخرا بين مسؤولين أردنيين وممثلين إثنين لحركة حماس بعد الاتصال الشهير بين هنية ومدير المخابرات الجنرال أحمد حسني فيما تزدحم الساحة حاليا بسلسلة مبادرات بالجملة وغير مسبوقة لإقناع الحكومة الاردنية ببناء تواصل سياسي “مسموح به الان امريكيا” مع حركة حماس.
 وثمّة مقترحات تطرح في الأقنية الأمنية عن طلب مباشر من هنية بترتيب زيارة خاصة له إلى عمان ومقابلة الملك عبدالله الثاني على هامش جولة سيقوم لعدّة دول بها في المنطقة وسط إلحاح العديد من الأصوات السساسية واهتمام هنية بحملة تواصل وعلاقات عامة مع النخب الأردنية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

هذا هو جديد صحة الامين العام لحزب الله "حسن نصرالله"

نتنياهو: سنشن هجوم عسكري ضد إيران حتى لو على حساب علاقتنا مع واشنطن

صحيفة اسرائيلية: سيناريوهات قد يُقدم عليها نتنياهو لمنع نهاية حكمه

شركة كهرباء غزة تعلن عن جدول التوزيع المعمول به حاليا ..

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف على ماذا اتفق الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

سنوار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..حكومة بدون انتخابات مضيعة للوقت

اسرى--

المشكلة ليست في الكمية..مصدر إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية