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الكنيست ينتخب الرئيس الإسرائيلي

الأربعاء 02 يونيو 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست ينتخب الرئيس الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

ينتخب الكنيست، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا، وذلك خلفا للرئيس الإسرائيلي، المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، ويتنافس على المنصب، رئيس الوكالة اليهودية يستحاق هرتسوغ، والناشطة الاجتماعية ميريام بيرتس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عملية الاقتراع ستبدأ عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر، على أن تكون الانتخابات سرية للرئيس الحادي عشر للدولة، حيث من المتوقع أن يعلن عند ساعات العصر عن النتائج وعن الفائز بالمنصب.

وأشارت إلى أنه لأول مرة لا تقوم الأحزاب الممثلة بالكنيست بتشريح أشخاص أو أعضاء كنيست عنها، حيث جرت العادة أن تقوم الأحزاب الكبيرة وبضمنها الحزب الحاكم من ترشيح شخصية أو أحد أعضاء الكنيست لمنصب الرئيس الإسرائيلي.

وستنطلق عملية التصويت، بجلسة خاصة في الكنيست بكامل هيئتها، وسيصل المرشحان هرتسوغ وميريام مع أفراد عائلتهما والطاقم المرافق لهما في ساعات الصباح، وسيتم دعوتهم للإقامة في الجناح الجديد للكنيست.

وسيقوم رئيس الكنيست ياريف ليفين، في بداية الجلسة بشرح التفصيل المتعلقة بإجراءات الاقتراع السري، ليعلن عن بدء التصويت.

وسيتمكن كلا المرشحين من مشاهدة سير عملية التصويت من المنصة الخاصة في الهيئة العامة، بحيث سيصوت أعضاء الكنيست خلف ستار بترتيب أسماء العائلات، وسيكون عليهم الاختيار ما بين هرتسوغ وميريام أو الاقتراع بورقة بيضاء.

وبعد انتهاء عملية التصويت، سيتم الإعلان عن استراحة للهيئة العامة للكنيست بغية فرز الأصوات، وسيتم نقل صندوق الاقتراع من قبل أعضاء الكنيست إلى غرفة منفصلة.

ويتم فرز الأصوات من قبل أعضاء لجنة الاقتراع، رئيس اللجنة، ديفيد بيتان، ويوسف طييف، وإيميلي معطي ويوئيل رزبوزوف، وعند الانتهاء من عملية فرز الأصوات، سيتم استئناف الجلسة وسيعلن رئيس الكنيست النتائج.

وإذا لم يتم بالجولة الأولى للتصويت الحصول على أغلبية 61 صوتا من أعضاء الكنيست للمرشح، فسيتم إجراء جولة أخرى من التصويت، وبعد عملية التصويت الثانية، حتى إذا تم الحصول على أغلبية لا تزيد عن 61 أو أكثر، فسيتم الإعلان عن الفائز بالمنصب.

وبعد الإعلان رسميا عن النتائج، سيتوجه رئيس الكنيست مع نوابه وسكرتير الكنيست، والمدير العام للكنيست، وضابط الكنيست إلى القاعة التي يقيم فيها الفائز وسيبلغه رسميا بالنتائج.

وسيجري تنصيب الشخص الفائز بمنصب الرئيس في وقت لاحق، مع بقاء الرئيس الحالي ريفلين في ولايته حتى 9 تموز/يوليو المقبل.

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