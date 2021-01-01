الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل.

واعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، القيادي في حماس جمال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بالبيرة.

فيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

١. الشيخ جمال الطويل- البيرة

٢. عبيدة محمد ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٣. أحمد علي طقاطقة- بيت فجار

٤. عبد الرحمن طقاطقة- بيت فجار

٥. يوسف جلال طقاطقة- بيت فجار

٦. باسل الحسيني- القدس

٧. جهاد بدر- القدس

٨. عميد شقور- كفل حارس قرب سلفيت

٩. رويد القاق- كفل حارس

١٠. مروان بوزية- كفل حارس

١١. ربيع نايفة- طولكرم

١٢. ورد عنتري- صرة غرب نابلس

* اقتحام منزل الشهيد أنس حماد في سلواد شرق رام الله وتفتيشه