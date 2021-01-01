  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الأربعاء 02 يونيو 2021 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل.

واعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، القيادي في حماس جمال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بالبيرة.

فيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

١. الشيخ جمال الطويل- البيرة
٢. عبيدة محمد ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٣. أحمد علي طقاطقة- بيت فجار
٤. عبد الرحمن طقاطقة- بيت فجار
٥. يوسف جلال طقاطقة- بيت فجار
٦. باسل الحسيني- القدس
٧. جهاد بدر- القدس
٨. عميد شقور- كفل حارس قرب سلفيت
٩. رويد القاق- كفل حارس
١٠. مروان بوزية- كفل حارس
١١. ربيع نايفة- طولكرم
١٢. ورد عنتري- صرة غرب نابلس
* اقتحام منزل الشهيد أنس حماد في سلواد شرق رام الله وتفتيشه

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

هذا هو جديد صحة الامين العام لحزب الله "حسن نصرالله"

نتنياهو: سنشن هجوم عسكري ضد إيران حتى لو على حساب علاقتنا مع واشنطن

صحيفة اسرائيلية: سيناريوهات قد يُقدم عليها نتنياهو لمنع نهاية حكمه

شركة كهرباء غزة تعلن عن جدول التوزيع المعمول به حاليا ..

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف على ماذا اتفق الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

سنوار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..حكومة بدون انتخابات مضيعة للوقت

اسرى--

المشكلة ليست في الكمية..مصدر إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية