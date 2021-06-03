حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافياً بوجه عام ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة:يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2021/06/03 يكون الجو صافياً بوجه عام ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/06/04 يكون الجو صافياً بوجه عام ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2021/06/05 يكون الجو صافياً بوجه عام ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.