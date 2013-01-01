رسميا..أنشيلوتي مدربا لريال مدريد

مدريد/سما/

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديرا فنيا جديدا للفريق، من المقرر أن يستمر في منصبه على مدى 3 مواسم مقبلة أي حتى 2024.

وسيتولى أنشيلوتي منصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني خلفا للمدير الفني السابق زين الدين زيدان.

وقال أنشيلوتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر "أود أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي".



وأضاف "قررت الرحيل لأن لدي تحد جديد مع فريق كان دائماً في قلبي، ريال مدريد".

وأتم أنشيلوتي قائلا "أغادر آخذا معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معا، وأتمنى الأفضل للنادي وللمشجعين".



يذكر أن زين الدين زيدان، رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية، بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

يذكر أن أنشيلوتي، 61 عاما، تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، لمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.