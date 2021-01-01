  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الأربعاء 02 يونيو 2021 05:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام



القاهرة/سما/

يخضع الفنان المصري عادل إمام، للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويشرف أطباء مقربين من الفنان إمام على حالته، نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخل عنه حتى الآن.

وحسب موقع "الفن"، التزم الفنان إمام بالإرشادات الطبية بعد ظهور الجائحة، أما قبلها فقد كان لا يبالي بما يطلبه منه الأطباء، وحتى أن مكوثه الطويل في المنزل سبب له نوع من الملل، كونه ابتعد عن أقرب المقربين منه، ما عدا عائلته ومتابعته للتلفزيون.

وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية لإمام، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "المصريون"

#عادل امام #الحالة الصحية لعادل امام #حقيقة وفاة عادل امام

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

اسعار العملات مقابل الشيكل

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

أبو زهري يكشف لماذ لم يلتق الرئيس التونسي وفد حماس ؟

هذا هو جديد صحة الامين العام لحزب الله "حسن نصرالله"

الأخبار الرئيسية

اسرى--

مصدر سياسي إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيناقشه الاجتماع المرتقب للفصائل في القاهرة

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال: أيادِ المجاهدين ما تزال على الزناد وراجماتهم على أهبة الاستعداد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية