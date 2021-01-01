تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

القاهرة/سما/

يخضع الفنان المصري عادل إمام، للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويشرف أطباء مقربين من الفنان إمام على حالته، نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخل عنه حتى الآن.

وحسب موقع "الفن"، التزم الفنان إمام بالإرشادات الطبية بعد ظهور الجائحة، أما قبلها فقد كان لا يبالي بما يطلبه منه الأطباء، وحتى أن مكوثه الطويل في المنزل سبب له نوع من الملل، كونه ابتعد عن أقرب المقربين منه، ما عدا عائلته ومتابعته للتلفزيون.

وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية لإمام، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "المصريون"