  1. الرئيسية
  2. مقالات

حزبنا قبيلتنا ..و الجـاهليـــــة فيــــنا ! محمــد يوســف الوحيــدي

الثلاثاء 01 يونيو 2021 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزبنا قبيلتنا ..و الجـاهليـــــة فيــــنا ! محمــد يوســف الوحيــدي



بالعقل و القياس و المنطق ،  فأنت عندما تعتنق  فكراً ، أو تنتهج سبيلاً ،  مذهباً ، عقيدة ، أو تنتمي إلى حزب أو تنظيم أو حركة أو حتى نادي ..  فقرارك يكون مبنياً على أسباب ، ذاتية و موضوعية ..  فبقدر ما يعبر هذا ( الكيان ) عن توجهاتك ، و معتقداتك ، و يتلاقى مع رغباتك و طموحاتك و آمالك ، بقدر ما تنتمي  لهذا الكيان ، و تعتبره  ممثلاً لك . 
فالعلاقة الصحية ، يجب أن تكون مبنية على رؤية ، و منطق ، و منفعة مشتركة ،  و كلمة منفعة ليست كلمة بذيئة ، فالمنفعة يمكن أن تكون مادية و يمكن أن تكون معنوية أيضاً .. المنفعة أحياناً يمكن أن تكون في ( حالة الرضا ) أو في ( راحة الضمير ) و إن لم يترتب عليها منافع مادية و لا رصيد و لا قطعة أرض و لا وظيفة  ولا سيارة .. 
و بمجرد أن يُخل ( الكيان ) قولاُ أو عملاً  بمناطق الإتفاق تلك ، فهو يُخل بمصداقية التعبير عنك . أليس كذلك ؟
عندها  لن يلومك أحد إن أنت بحثت عن كيان آخر ، أو إطار جديد ، يكون أكثر قرباً منك ، و من رؤيتك و مفاهيمك و طموحك ، سواء الشخصي أو الوطني أو الديني ...  
و أسلوب ( أخذته العزة بالإثم )  هو من أبشع الصور التي يمكنها أن تنحط بالإنسان ، و تجعل منه عبداً للفكرة أو للكيان ـ اللات و العزى و هبل -  إرتكازاً منه على حمية جاهلية ، و عقيدة بالية  . التمسك بمنطق ( هذا ما وجدنا عليه آباءنا ) و  تحويل الفكر و التنظيم أو الحزب إلى ( قبيلة ) هو ما نحن عليه للأسف .. بالطبع هذا موجود في مجتمعات كثيرة ، و لكنني هنا أخص بالذكر مجتمعي الفلسطيني . 
فبين سحيجة  ( أُعل هبل ) و قطيع ( العزة للعزى ) ، و بين التطبيل ( لمناة ) و التتبيل ( للات ) ، و بين المسلح و المشلح ،  أكاد أقسم أنك إن بحثت بجد ، عن مبادئ هذا وذاك ، و أهداف هذا و ذاك ، فأنك لن تجد  أي فارق  إلا في ( الصياغة و أسلوب الطرح ) . 
فمن يقول لك لن نعترف بإسرائيل ، أعلن بالبنط العريض قبوله لمبدأ  التفاوض ( حلال حلال ) ،سواء كان بالواسطة أو مباشرة لا يهم ، و من يقول لك فلسطين من البحر إلى النهر ، قبـِل و يقبل بالضفة و غزة ، بل و بالحدود المؤقته بغير القدس .. 
و من يقول لك ، لا للعنف ، و السلام إستراتيجي و التفاوض أسلوب ، و التنسيق الأمني مقدس ، لا يختلف في غاياته عن غيره ، و لا يريد غير ما يريد غيره .. ( و رؤيتهم لإمكانية النزول للإنتخابات بقائمة مشتركة ، و رؤيتهم لإمكانية توحدهم في حكومة واحدة  خير دليل على ذلك ) .. 
إذا كان الأمر كذلك ، فما هو المشكل إذن ؟ ولماذا كل هذه ( الحروب ) على صفحات الجرائد ، أخبار و مقالات و تحليلات ، و مواقع تواصل ، و لماذا كل ها النعيق و الساعات المهدورة و الأموال المسكوبة لإنتاج برامج و تزوير لقطات فيديو ، و تسريبات صوتيه و نقاش و جدل ، و ضغط و سكر ؟ 
السبب بسيط ،  وهو أنك  رغم كل مظاهر الحضارة التي تعيشها ، و الشهادات المعلقة على جدرانك ، يؤسفني أنك ما زلت تعيش في العصر ( الجاهلي ) .. 
أنت ما زلت تختزل تنظيمك بصورة قائد ، أنت ما زلت تقدس ( شعار حزبك ) ، أنت ما زلت ( تعبد ) فلان و لأنه مختلف مع علان  فبالتبعية   ( يجب ) عليك أنت أيضاً أن تختلف مع علان .. 
أنت تكره ( السلطة ) ليس فقط لأسباب موضوعيه من فساد و محسوبية و دكتاتورية و غيرها من الأسباب التي قد تراها ، و لو فتشت في ضميرك ستجد أنك تتألم ( شخصياً ) بسبب إحباطات معينة ، في ترقية أو منصب ، و معرفتك بعدم أحقية شخصيات بعينها ترى أنها لا تليق أو فاسدة أو ممجوجة .
أنت تكره حماس ليس فقط لأسباب موضوعية من فساد و محسوبية و دكتاتورية و غيرها من الأسباب التي قد تراها ، ولو فتشت في ضميرك ستجد أنك تتألم ( شخصياً ) بسبب إحباطات معينة ، في ترقية أو منصب ، و معرفتك بعدم أحقية شخصيات بعينها ترى أنها لا تليق أو فاسدة أو ممجوجة .
أنت ( إلى الآن ) يغريك  ( الشعار الديني ) عند بعضهم ، لأنك لا تدرك أن الدين لله و أن الدين المعاملة ، و أن الدين ألا تؤذي أخاك ، و أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، و تظن أن أهداف أصحاب الشعار الديني تختلف عن أهداف أصحاب الشعار ( اللاديني ) .. 
أنت ( إلى الآن ) يغريك ( الشعار التحرري الديمقراطي العلماني الإشتراكي القومي ال .....إلخ ) لأنك لا تعرف أنها كلها عناوين مقتبسة من مبادئ دينية و أخلاقية و إجتماعية .. 
و أن الشعارين ، الديني و اللاديني ، يعدانك بمجتمع فيه عدل و مساواة و سلام و سيادة و أمل .. 
فالهدف واحد ، و أسلوب صياغة الطرح مختلفة ، و لك أن تختار ، دون عبادة أصحاب الطرح ، و كُتـَّــاب الصياغات  ( القادة و السياسيين ) .. 
لا حاجة إلى الإنتماء القبلي و العشائري إلى التنظيمات و الحركات و الأحزاب .  و إلا فعلينا ، لكي نكون صادقين مع أنفسنا أن نغير أسماء تلك التنظيمات و الأحزاب ، لتصبح ( قبيلة كذا الإسلامية ، أو قبيلة كذا الوطنية ، و عشيرة  كذا للمقاومة ، و عائلة كذا للسلام ) ولا ننسى أن نضع تحت الشعار :  لصاحبها و مؤسسها  فلا الفلاني .

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

ما قصة الرقم "1111" ؟.. تكهنات وتفاؤل فلسطيني

اسعار العملات مقابل الشيكل

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

الأخبار الرئيسية

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيناقشه الاجتماع المرتقب للفصائل في القاهرة

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال: أيادِ المجاهدين ما تزال على الزناد وراجماتهم على أهبة الاستعداد

السيسي

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية