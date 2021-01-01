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“الهيئة المستقلة” تخاطب وكالة الأنباء الفرنسية على خلفية قرارها فصل مراسلها ناصر أبو بكر

الثلاثاء 01 يونيو 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الهيئة المستقلة” تخاطب وكالة الأنباء الفرنسية على خلفية قرارها فصل مراسلها ناصر أبو بكر



غزة / سما /

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بشأن إنهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، معربة عن تخوفها من أن هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع.

وطالبت الهيئة، وكالة الأنباء الفرنسية بالتراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر لنحو عشرين عاماً.

ورأت الهيئة المستقلة أن قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين، ونتيجة أيضاً لحملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية منها، داعية وكالة الأنباء الفرنسية إلى مراجعة قرارها وعدم الاستجابة لأي نوع من الضغوط التي من شأنها اتخاذ قرارات تخالف قانون العمل بحق أي من العاملين فيها.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #ناصر ابو بكر

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