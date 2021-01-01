الصحة الاسرائيلية : قد يكون هناك علاقة بين لقاح كورونا وبين التهاب عضلات القلب

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية ، مساء (الثلاثاء) ، عن احتمالية وجود صلة بين تلقي لقاح الكورونا و التهاب عضلة القلب.

وكان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا يوم الأحد ، لكن من المتوقع أن تتأخر بسبب نتائج الدراسة.

وعقب بلاغات عن حالات إصابة قريبة من تلقي اللقاح ، عين المكتب فريقا من علماء الأوبئة أجروا دراسة لربط الظاهرة بلقاح فايزر. في نهاية الاختبار ، وجد الخبراء أن احتمال وجود علاقة بين المرض واللقاح في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عامًا ، بينما تكون العلاقة أقوى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عامًا. بالإضافة إلى ذلك ، خلص الخبراء إلى أن العلاقة تضعف مع تقدم العمر ، في حين أنه في معظم الحالات هو مرض خفيف يزول في غضون أيام قليلة.