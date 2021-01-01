هآرتس: قيادة الجبهة الداخلية توصي بمضاعفة سماكة النافذة الفولاذية في ملاجئ الغلاف

القدس المحتلة / سما / الهدهد

أبلغ قائد قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية اللواء أوري غوردين ، مساء اليوم الثلاثاء ، رؤساء السلطات في غلاف غزة بأنه يوصي بتكثيف النافذة الفولاذية الخارجية في المناطق المحمية بعد الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة. قدرات الفصائل الفلسطينية تحسنت قال غوردين. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع. بحسب صحيفة هآرتس

وفقًا لتوصية قيادة الجبهة الداخلية ، سيتم استبدال النوافذ في منازل غلاف غزة التي تقع في نطاق يصل إلى سبعة كيلومترات من قطاع غزة بنوافذ بسمك 32 مم. وفي لمواجهة إطلاق الصواريخ .

وقال "الجيش الإسرائيلي" إن القائد غوردين التقى الليلة برؤساء السلطات في غلاف غزة ، وأطلعهم على التوصية الجديدة.

وأضاف الجيش أن التوصية تستند إلى نتائج التحقيق الثاني الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية ، في أعقاب الحادث الذي اخترقت فيه شظية نافذة أمنية في سديروت وقتلت مستوطن هناك. كما ورد أن التوصية تستند إلى تقرير استخباراتي محدث يتوقع تطور القدرات التسليحية للفصائل الفلسطينية.