  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: قيادة الجبهة الداخلية توصي بمضاعفة سماكة النافذة الفولاذية في ملاجئ الغلاف

الثلاثاء 01 يونيو 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: قيادة الجبهة الداخلية توصي بمضاعفة سماكة النافذة الفولاذية في ملاجئ الغلاف



القدس المحتلة / سما / الهدهد

أبلغ قائد قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية اللواء أوري غوردين ، مساء اليوم الثلاثاء ، رؤساء السلطات في غلاف غزة بأنه يوصي بتكثيف النافذة الفولاذية الخارجية في المناطق المحمية بعد الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة. قدرات الفصائل الفلسطينية تحسنت قال غوردين. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع. بحسب صحيفة هآرتس

وفقًا لتوصية قيادة الجبهة الداخلية ، سيتم استبدال النوافذ في منازل غلاف غزة التي تقع في نطاق يصل إلى سبعة كيلومترات من قطاع غزة بنوافذ بسمك 32 مم. وفي لمواجهة إطلاق الصواريخ .

وقال "الجيش الإسرائيلي" إن القائد غوردين التقى الليلة برؤساء السلطات في غلاف غزة ، وأطلعهم على التوصية الجديدة.

وأضاف الجيش  أن التوصية تستند إلى نتائج التحقيق الثاني الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية ، في أعقاب الحادث الذي اخترقت فيه شظية نافذة أمنية في سديروت وقتلت مستوطن هناك. كما ورد أن التوصية تستند إلى تقرير استخباراتي محدث يتوقع تطور القدرات التسليحية للفصائل الفلسطينية.

#اسرائيل #الجبهة الداخلية #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

ما قصة الرقم "1111" ؟.. تكهنات وتفاؤل فلسطيني

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو زهري يكشف لماذ لم يلتق الرئيس التونسي وفد حماس ؟

الأخبار الرئيسية

بايدن هو ترامب بدون تغريدات على "تويتر".. الهندي: ثلاثة تحديات تواجه شعبنا بعد انتصار المقاومة

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيناقشه الاجتماع المرتقب للفصائل في القاهرة

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال: أيادِ المجاهدين ما تزال على الزناد وراجماتهم على أهبة الاستعداد

السيسي

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية