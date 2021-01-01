  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية

الثلاثاء 01 يونيو 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية



مسقط /سما/

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية، في إطار جولته الخليجية لحشد الدعم السياسي والمالي لشعبنا، ولتعزيز التعاون بين البلدين، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة، محافظ مسقط سعود بن هلال البوسعيدي، ووزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ورئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية السفير خالد بن سعيد الجرادي، وسفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات.

ومن المقرر أن يلتقي اشتية مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لجلالة السلطان، وعددا من الوزراء والمسؤولين العمانيين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

ما قصة الرقم "1111" ؟.. تكهنات وتفاؤل فلسطيني

هآرتس للإسرائيليين: لن تنقذكم "أسطورة" سلاح الجو واستعدوا لسيناريوهات "حزب الله" المرعبة

الأخبار الرئيسية

"العربية": حماس تطلب ضم البرغوثي لصفقة تبادل الأسرى.. وإسرائيل تتحفظ

قيادي فلسطيني يكشف: هذا ما سيناقشه الاجتماع المرتقب للفصائل في القاهرة

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال: أيادِ المجاهدين ما تزال على الزناد وراجماتهم على أهبة الاستعداد

السيسي

السيسي يصدر تعليمات بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار

جنرالات إسرائيليون يعترفون: سلاح الجو فشل في المعركة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية