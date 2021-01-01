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بقيمة مليار دولار.. اسرائيل تستنجد أمريكا بمساعدات عسكرية عاجلة

الثلاثاء 01 يونيو 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقيمة مليار دولار.. اسرائيل تستنجد أمريكا بمساعدات عسكرية عاجلة



القدس المحتلة / سما /

كشف السناتور الجمهوري ليندزي جراهام مساء اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستتقدم يوم الخميس القادم بطلب مساعدة عسكرية عاجلة من البنتاغون.

وقال جراهام خلال مقابلة مع فوكس نيوز:" ستطلب اسرائيل مليـــار دولار أمريكي كمساعدات طارئة لتجديد مخزونات الذخيرة التي تقلصت لديها في أعقاب الحرب الأخيرة في غـــزة".

كما تعهد جراهام بالعمل على إقناع الكونغرس إقرار المصادقة كدعم لإسرائيل

مسؤولون "إسرائيليون" كبار أكدوا تصريحات غراهام، قائلين إن "إسرائيل" بحاجة لمساعدة طارئة من أجل التجديد الكامل للقنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل الدقيقة وكذلك لنظام القبة الحديدية - سيرفع وزير الحرب غانتس الطلب خلال اجتماعاته في واشنطن يوم الخميس مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

#ليندزي جراهام #الولايات المتحدة #مساعدات عسكرية #اسرائيل #العدوان الإسرائيلي

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