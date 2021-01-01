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اشتية يلتقي الغانم ويبحث معه حشد الدعم السياسي الدولي لفلسطين

الثلاثاء 01 يونيو 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي الغانم ويبحث معه حشد الدعم السياسي الدولي لفلسطين



الكويت /سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وبحث سبل حشد الدعم السياسي الدولي من خلال البرلمانات التي تمثل الشعوب في العالم، خلال لقاء عقد في مقر المجلس بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.

وشدد اشتية على أهمية مساندة فلسطين سياسيًا من خلال مخاطبة برلمانات العالم لحث حكومات بلادها للاعتراف بدولة فلسطين، ومقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين الذين يحملون جنسيات بلادها.

وأطلع رئيس الوزراء، الغانم على الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه خاصة في مدينة القدس والمقدسات فيها، مشيدا بمواقفه ومواقف بلاده الثابتة تجاه فلسطين والتي سيسجلها التاريخ وستفخر بها الأجيال القادمة.

من جانبه، أطلع الغانم رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها مجلس الأمة الكويتي لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم السياسي لها، خاصةً مع اتحاد البرلمان الدولي والأوروبي، بالتنسيق مع البرلمانات العربية، مؤكدًا مواصلة الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مجلس الأمة الكويتي #مرزوق الغانم

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