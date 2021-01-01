تجديد “الإداري” للشاب يزن البلعاوي للمرة الرابعة

بيت لحم / سما /

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للشاب يزن خليل البلعاوي (21 عاماً) من مخيم الدهيشة للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البلعاوي قبل عام ونصف العام بعد دهم منزله في مخيم الدهيشة بعد فترة لم تتجاوز الأربعين يوماً من الإفراج عنه، حيث كان أمضى محكوميته البالغة سنة ونصف السنة.

وصادق قاضٍ عسكري في محكمة عوفر الاسرائيلية على القرار الصادر من من جهاز المخابرات الإسرائيلية، معتمداً على ما يسمى “الملف السري” الذي يُحظر على الأسير أو محاميه الاطلاع عليه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، إلا أن ممثل النيابة العسكرية ادعى أن البلعاوي يشكل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وأن الضرورة تقتضي إبقاءه في السجن حالياً، حسب زعمه.