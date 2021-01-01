مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي بطن الهوى بسلوان

القدس المحتلة / سما /

شارك عشرات المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة استفزازية انطلقت باتجاه حي بطن الهوى المهدد بالاستيلاء عليه والإخلاء بحق 86 منزلاً وأسرة مقدسية في بلدة سلوان، جنوبيّ المسجد الأقصى المبارك.

وذكر أحد أهالي بطن الهوى أن المستوطنين انطلقوا في مسيرة استفزازية من حارة مراغة باتجاه حي بطن الهوى الملاصق للحارة، وأوقفوا خلالها مركبات عدد من أبناء الحي، وسببوا حالة من الفوضى.

وأضاف: إن المستوطنين رفعوا، بحماية قوات الاحتلال، لافتات عنصرية تطالب بطرد الفلسطينيين وترحيلهم وتنفيذ عمليات الإحلال والإخلاء القسري.

وأشار إلى أن المسيرة دعت إليها جمعيات استيطانية، في محاولة لمواجهة اعتصامات أهالي سلوان اليومية داخل خيمة بطن الهوى.