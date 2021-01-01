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العالول يلتقي مبعوث الاتحاد الاوروبي

الثلاثاء 01 يونيو 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يلتقي مبعوث الاتحاد الاوروبي



رام الله / سما /

 إستقبل اليوم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول"أبو جهاد" في مكتبه بمدينة رام الله المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز .

وقد بحثا اخر التطورات والمستجدات والحراك الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية، مطالبا العالول على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحديدا الإتحاد الأوروبي لوقف الإنتهاكات اليومية الإسرائيلية وضرورة إنهاء الإحتلال.

واكد على ان دولة الإحتلال قد استبدلت التسوية وعلمية السلام ببناء سياسات قديمة جديدة تقوم على القتل والتدمير ونهب الأرض الفلسطينية وانتهاكات تطال المقدسات المسيحية والإسلامية، وأن القيادة الفلسطينية ستلاحق دولة الإحتلال على ما تقوم به من جرائم يومية والتي كان أبشعها ما حدث من تدمير وقتل وإبادة لأسر فلسطينية كاملة في قطاع غزة.

#محمود العالول #حركة فتح #مبعوث الاتحاد الاوروبي

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