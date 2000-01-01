  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن أسرى مقدسيين ويستدعي آخرين للتحقيق

الثلاثاء 01 يونيو 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أسرى مقدسيين ويستدعي آخرين للتحقيق



رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي محمد باسم البياع، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 26 شهرًا.

واستقبل الأسير البياع والده وأشقائه وأصدقائه أمام سجن النقب الصحراوي، علمًا بأنّه كان معتقلًا منذ 14 مايو 2019.

كما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الشابين المقدسيين عدي داري وفارس داري من قرية العيسوية، بشرط الحبس المنزلي لمدة 7 أيام، ودفع كفالة مالية قيمتها 2000 شيكل.

في غضون ذلك استدعت مخابرات الاحتلال اليوم الشقيقين عمر ومالك محيسن للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية، بعد اقتحام منزلهما في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وتفتيشه بدقة.

كما استدعت قوات الاحتلال اليوم الأسير المحرر مأمون فرحان من مخيم شعفاط للتحقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم منزل المقدسي عرفات أبو سبيتان ونجله عدي في بلدة الطور بالقدس المحتلة، للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر، وفتشته وخربت محتوياته.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب عرين الزعانين حتى يوم الخميس المقبل.

فيما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الفتى محمد أبو صبيح من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حتى تاريخ 14 يونيو الجاري.

#افراج عن اسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ردت الفصائل على استلام السلطة عملية الإعمار وما هي التسهيلات الجديدة لمعبر رفح؟

مصادر إسرائيلية ترد على مطالب السنوار لإتمام صفقة تبادل و "الرقم 1111"

أبو مجاهد يزف بشرى لأهالي قطاع غزة بخصوص ملف السفر عبر معبر رفح

فورين بوليسي: علاقة واشنطن “الخاصة” مع إسرائيل لا تساوي كلفتها الباهظة وحان وقت التغيير

من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية ؟

خطوة مباغتة من نتنياهو: عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت - لبيد

الرئيس عباس يصر على تولي السلطة ملف الاعمار وتشكيل حكومة وفاق مقبولة دوليا

الأخبار الرئيسية

جنرالات إسرائيليون يعترفون: سلاح الجو فشل في المعركة بغزة

مصر

التلفزيون المصري: القاهرة تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل

9

الاتحاد الأوروبي: نريد حلاً سياسياً لقطاع غزة وحكومة منتخبة تتولى ملف الإعمار

نتنياهو: سنشن هجوم عسكري ضد إيران حتى لو على حساب علاقتنا مع واشنطن

وزيرة الصحة :تسجيل 6 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 143 حالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية